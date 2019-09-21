Заворотнюк сделали вторую операцию

Артистка Анастасия Заворотнюк перенесла еще одно оперативное вмешательство. Об этом рассказал друг её семьи журналист Сергей Майоров.

В эфире телеканала НТВ журналист сообщил, что актриса по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рядом с ней неотрывно присутствуют муж, фигурист Петр Чернышев, и директор по рекламе. Также Майоров рассказал, что диагноз, который озвучили СМИ, — глиобластома, — не утвержден медиками окончательно и надежда есть.

Незадолго до этого в сети появлялась информация о том, что Заворотнюк находилась в коме, однако официальные источники не подтверджают и не опровергают эту информацию. Известно лишь, что, предположительно актриса все же находится в больнице. По словам Майорова, её окружили толпы странных людей, фанатов и экстрасенсов.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что Анастасию перевели из реанимации в общую палату и готовят к проведению операции.