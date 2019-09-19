СМИ: Заворотнюк готовят к удалению опухоли

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из отделения реанимации в в общую палату. В скором времени ей будет проведена операция по удалению опухоли.

Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. Её отключили от аппарата искусственной вентиляции. Актрису готовят к хирургическому вмешательству, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на хирурга-онколога.

«Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания», — сказал специалист.

Напомним, в августе в прессе появились слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга. Информацию опроверг директор актрисы, сама Заворотнюк комментировать сообщения о болезни отказалась, однако подтвердила, что не в состоянии участвовать в каких-либо мероприятиях.

Позднее стало известно, что актрису ввели в медикаментозную кому на фону ухудшения состояния. Она находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.