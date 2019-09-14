Нейрохирург объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии

В прессе появились слухи о том, что актрису Анастасию Заворотнюк отключили от интенсивной терапии. Сообщения прокомментировал сотрудник Центра радиохирургии НИИ имени Н. В. Склифосовского нейрохирург Вячеслав Рак.

Отключение от интенсивной терапии противоречит российском законодательству, подчеркнул нейрохирург. За пациента медики сражаются до конца.

«Другой вопрос, что на последних стадиях опухоли головного мозга у больного рано или поздно возникает состояние, когда лекарства уже не помогают, и риск от медикаментов превышает возможную пользу», — приводит слова Рака «Комсомольская правда».

Врач отметил, что в таком случае медики дают максимальную дозировку и ждут, сколько пациент сможет продержаться. Пациенты на этом этапе, как правило, находятся без сознания, у них сбиваются дыхание и сердцебиение.

Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга. Актрису, по слухам, ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния.

Директор Заворотнюк Стас Христов информацию об онкологии опроверг. Сама актриса комментировать слухи о болезни отказалась.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что у Заворотнюк последняя степень рака головного мозга.