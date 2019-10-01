Новые станции фиолетовой ветки откроют до конца недели

Строительство станций продолжалось почти десять лет. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Строительство станций продолжалось почти десять лет. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Станции Фрунзенского радиуса «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы» откроют до конца этой недели.

Такую информацию передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию инфраструктуры Петербурга. «Дирекция транспортного строительства» получила соответствующие документы на ввод станций в эксплуатацию. По заключению Ростехнадзора, они соответствуют необходимым требованиям.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что станции прошли проверку, однако сроки их открытия были неизвестны. Первоначально станции метро должны были заработать 5 сентября, но из-за обнаруженных нарушений открытие пришлось отложить. На данный момент все несоответствия устранены и станции полностью готовы к эксплуатации. Также, они появились в расписании на сайте петербургского метрополитена.