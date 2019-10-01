СК направил в суд дело в отношении скончавшегося собственника «Технопоиска»

Его обвиняют в уклонении от налогов на протяжении двух лет.

Об этом стало известно сегодня, 1 октября. Обо всем сообщили в СК РФ по Санкт-Петербургу. Наконец сотрудники правоохранительных органов завершили расследование в отношении одного из собственников ООО «Технопоиск». Все материалы уже переданы в суд для рассмотрения. Когда состоится слушание – не уточняется.

Напоминаем, что бизнесмен скончался еще три года назад, но это не стало поводом для прекращения уголовного преследования. Его родственники возразили против этого.

Мужчину обвиняют в том, что ООО «Технопоиск» с 2012 по 2014 годы не выплачивала налоги. Это причинило ущерб бюджету страны на сумму более двух миллиардов рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось суд Петербурга вынес суровый приговор любителю разбойных нападений на цветочные ларьки. Отмечается, что обвиняемому удалось вскрыть два кассовых аппарата, из которых было похищено в общей сложности более 6 тыс. рублей.