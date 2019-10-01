Суд Петербурга вынес суровый приговор любителю разбойных нападений на цветочные ларьки

Выборгский районный суд приговорил 31-летнего уроженца Татарстана к 9 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что он нападал с ножом в вечернее время нападал на девушек – продавщиц ларьков с цветами и товарами для животных, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.

Отмечается, что обвиняемому удалось вскрыть два кассовых аппарата, из которых было похищено в общей сложности более 6 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге задержаны организаторы банковского холдинга по обналичиванию и выводу денег за рубеж.