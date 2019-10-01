Тренера из Светогорска обвинили в еще одном растлении малолетнего

Мужчина мог заманивать ребенка в квартиру и насиловать его там на протяжении года.

Об этом стало известно сегодня, 1 октября. Обо всем сообщает 47news, ссылаясь на правоохранительные органы. В совершении преступления подозревается тренер по боевым искусствам Виктора Пестова, которого до этого уже обвинили в одном инциденте, связанном с сексуальным домогательством до несовершеннолетнего.

На этот раз предполагаемой жертвой стал мальчик 2008 года рождения. В СК считают, что мужчина заманивал ребенка домой, где насиловал его. Подобное происходило несколько раз в течение года. До этого говорилось, что Пестов мог домогаться до мальчика 2005 года рождения – в период с 2017 по 2019 год. В преступлении тренера обвинил отец дитя.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что мигранты изнасиловали петербурженку на Дачном проспекте. Двое мужчин изнасиловали 25-летнюю женщину и совершили в отношении нее действия сексуального характера. Девушка добавила, что нападавшие были для нее малознакомы.