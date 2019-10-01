Тренера из Светогорска обвинили в еще одном растлении малолетнего

Тренера из Светогорска обвинили в еще одном растлении малолетнего
Тренера обвиняют в двух преступлениях. Фото: pixabay.com

Мужчина мог заманивать ребенка в квартиру и насиловать его там на протяжении года.

Об этом стало известно сегодня, 1 октября. Обо всем сообщает 47news, ссылаясь на правоохранительные органы. В совершении преступления подозревается тренер по боевым искусствам Виктора Пестова, которого до этого уже обвинили в одном инциденте, связанном с сексуальным домогательством до несовершеннолетнего.

На этот раз предполагаемой жертвой стал мальчик 2008 года рождения. В СК считают, что мужчина заманивал ребенка домой, где насиловал его. Подобное происходило несколько раз в течение года. До этого говорилось, что Пестов мог домогаться до мальчика 2005 года рождения – в период с 2017 по 2019 год. В преступлении тренера обвинил отец дитя.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что мигранты изнасиловали петербурженку на Дачном проспекте. Двое мужчин изнасиловали 25-летнюю женщину и совершили в отношении нее действия сексуального характера. Девушка добавила, что нападавшие были для нее малознакомы.

растление светогорск
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Хасанском рынке нашли больше 270 кг «санкционки»
Под Петербургом случился сбой в движении электричек
Лазарев прокомментировал ссору с Топаловым
Тренера из Светогорска обвинили в еще одном растлении малолетнего
Велосипедист в маске и капюшоне ограбил ювелирный магазин в Гатчине
ГИБДД заинтересовалось сообщениями о грубом нарушении ПДД Боярским
Петербурженка рассказала о новой плитке в доме Эрлиха
Совершаева назвала Петербург «возрастным» городом