Мигранты изнасиловали петербурженку на Дачном

Двое приезжих граждан напали на петербурженку. Жительницу изнасиловали. Инцидент случился в понедельник утром, 30 сентября, на Дачном проспекте.

Двое мужчин изнасиловали 25-летнюю женщину и совершили в отношении нее действия сексуального характера. Девушка добавила, что нападавшие были для нее малознакомы.

Как стало известно GazetaSPb, в реузультате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правопорядка задержали одного подозреваемого. Им оказался 27-летний гражданин Узбекистана.

В настоящее время сотрудники продолжают розыски его соучастника.

Ранее в GazetaSPb сообщали о похищении ребенка в Ленинградской области. Школьницу похитил 20-летний молодой человек.