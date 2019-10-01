Главный тренер «Бенифики» считает, что матч с «Зенитом» выдастся непростым

Он назвал «сине-бело-голубых» интересными соперниками.

Своим мнением главный спортивный специалист «Бенфики» Бруно Лаже поделился в преддверии матча с «Зенитом» в рамках Лиги чемпионов. Он переживает перед встречей, которая состоится второго октября в Санкт-Петербурге. Тренер убежден, что «зенитовцы» достаточно сильная команда, у которой есть шансы проявить себя. Лаже заявил, что петербургская команда – интересная, так что его подопечным будет непросто. При этом он надеется, что «Бенифике» удастся победить «Зенит».

Напоминаем, что обе команды усердно готовятся к матчу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Осорио боится игры с «Бенификой» из-за Пицци. Осорио считает, что родные трибуны должны помочь петербургским футболистам не оплошать. Он рассказал, что «Бенифика», скорее всего, сделает упор на работе с мячом и технике. У россиян же лучше обстоят дела с физической подготовкой и взаимоотношениями в коллективе.