Осорио боится игры с «Бенификой» из-за Пицци

Защитник «сине-бело-голубых» поделился эмоциями перед предстоящим матчем.

Об этом стало известно сегодня, 30 сентября. Йордан Осорио поговорил о страхах с РИА Новости. Защитник «Зенита» заявил, что в первую очередь старается думать не о серьезности соперника, а о собственной игре и ее качестве. То же самое он советует своим коллегам по команде.

Осорио считает, что родные трибуны должны помочь петербургским футболистам не оплошать. Он рассказал, что «Бенифика», скорее всего, сделает упор на работе с мячом и технике. У россиян же лучше обстоят дела с физической подготовкой и взаимоотношениями в коллективе.

Самым сильным игроком у португальцев Осорио назвал Пицци.

«С ним нужно держать ухо востро»,

– предупредил зенитовец.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что эксперты оценили шансы «Спартака» стать чемпионом России после увольнения Кононова. Поставить на победу красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ) можно с коэффициентом 250.0, что соответствует всего 0,4% вероятности.