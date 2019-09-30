Эксперты оценили шансы «Спартака» стать чемпионом России после увольнения Кононова

Эксперты оценили шансы «Спартака» стать чемпионом России после увольнения Кононова
Олег Кононов. Фото: ФК "Спартак"

Эксперты оценили шансы «Спартака» стать чемпионом России после того, как Олег Кононов покинул пост главного тренера.

Поставить на победу красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ) можно с коэффициентом 250.0, что соответствует всего 0,4% вероятности.

Главным фаворитом турнира считается «Зенит» (2.15, 40% вероятности). Следом идут ЦСКА (4.50, 21%), «Локомотив» (5.00, 18%) и «Краснодар» (6.00, 16%). Шансы «Ростова» аналитики оценили в 20.0 (4%).

«Спартак» с 14 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, после четвертого поражения подряд в чемпионате России (на этот раз от «Оренбурга» со счетом 1:2) «Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова. В следующем туре москвичи встретятся с «Краснодаром». К этому матчу футбольную команду будет готовить Сергей Кузнецов, назначенный на пост исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что главный тренер Олег Кононов ушел из «Спартака» после того, как его подопечные проиграли в четвертой мачте подряд.

"Спартак" олег кононов
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