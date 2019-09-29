«Спартак» проиграл четвертый матч подряд – главный тренер ушел в отставку

Олег Кононов занимал свою должность меньше года.

Об этом стало известно сегодня, 29 сентября. Обо всем сообщается на сайте футбольного клуба «Спартак». Главный тренер Олег Кононов ушел из «Спартака» после того, как его подопечные проиграли в четвертой мачте подряд. Последней каплей стала встреча «Спартака» с «Обренбургом».

Его отставку приняло руководством красно-белых. Пост специалиста займет исполняющий обязанности главного тренера Сергея Кузнецов. Каковы дальнейшие планы клуба – непонятно.

Кононов пришел в «Спартак» в ноябре 2018 года, сменив Рауля Рианчо.

Напоминаем, что болельщики крайне негодуют – настолько плохой результат команда показывала в последний раз девять лет назад. Тогда подопечные Валерия Карпина тоже не осилили четыре матча, проиграв их.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Спартак» проигрывает четвертый раз подряд в РПЛ.