Черная полоса: «Спартак» проигрывает четвертый раз подряд в РПЛ

Черная полоса: &#171;Спартак&#187; проигрывает четвертый раз подряд в РПЛ
"Спартак" разочаровывает болельщиков. Фото: Pixabay

Такое происходит впервые с 2010 года. Сейчас команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Встреча «Спартака» и «Оренбурга» состоялась сегодня, 29 сентября, в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Она завершилась счетом 1:2 в пользу противников красно-белые, для которых это поражение стало четвертым. Болельщики крайне негодуют – настолько плохой результат команда показывала в последний раз девять лет назад. Тогда подопечные Валерия Карпина тоже не осилили четыре матча, проиграв их. Сейчас за плечами у «Спартака» четыре неудачные игры: с «Зенитом», «Уралом», «Уфой» и теперь еще «Оренбургом».

Еще хуже дела обстояли разве что в 2004 году. Тогда красно-белых тренировал итальянец Невио Скала – его ребята проиграли шесть матчей подряд, что стало антирекордом.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Кононов ответил фанатам «Спартака» на призывы уйти в отставку.

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