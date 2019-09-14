Кононов ответил фанатам «Спартака» на призывы уйти в отставку

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов ответил футбольным фанатам после поражения в матче с «Уралом». Команды встретились 14 сентября в рамках девятого тура РПЛ.

Болельщики призывают специалиста уйти в отставку в связи с неудачами «Спартака». Кононов на просьбы об увольнении заявил, что намерен показывать результаты.

«Каждый проигрыш «Спартака» — каждый раз одно и то же. Могу ответить только победами», — передает слова тренера «Чемпионат».

Напомним, 14 сентября «Спартак» уступил «Уралу» в домашнем матче на «Открытие-Арене». Встреча завершилась со счетом 1:2. Единственный гол «Спартаку» принес защитник Самюэль Жиго с передачи Зелимхана Бакаева.

После девяти туров команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом». Это позволило сине-бело-голубым возглавить турнирную таблицу РПЛ.