Кононов ответил фанатам «Спартака» на призывы уйти в отставку

Кононов ответил фанатам &#171;Спартака&#187; на призывы уйти в отставку
Главный тренер ФК "Спартак" Олег Кононов. Фото: официальный сайт клуба

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов ответил футбольным фанатам после поражения в матче с «Уралом». Команды встретились 14 сентября в рамках девятого тура РПЛ.

Болельщики призывают специалиста уйти в отставку в связи с неудачами «Спартака». Кононов на просьбы об увольнении заявил, что намерен показывать результаты.

«Каждый проигрыш «Спартака» — каждый раз одно и то же. Могу ответить только победами», — передает слова тренера «Чемпионат».

Напомним, 14 сентября «Спартак» уступил «Уралу» в домашнем матче на «Открытие-Арене». Встреча завершилась со счетом 1:2. Единственный гол «Спартаку» принес защитник Самюэль Жиго с передачи Зелимхана Бакаева.

После девяти туров команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом». Это позволило сине-бело-голубым возглавить турнирную таблицу РПЛ.

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