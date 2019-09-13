Победа над «Арсеналом» вывела «Зенит» в лидеры РПЛ

Петербургский «Зенит» победил в матче с тульским «Арсеналом» 13 сентября. Это позволило команде выйти на первое место турнирной таблицы РПЛ.

Игроки встретились в рамках девятого тура чемпионата России по футболу на «Газпром Арене» в Петербурге. Матч завершился со счетом 3:1. К победе сине-бело-голубых привели голы Артема Дзюбы, Себастьяна Дриусси и Олега Шатова.

Счет в матче на пятой минуте открыл Артем Дзюба, получив передачу бразильского защитника Дугласа Сантоса. С результатом 1:0 команды ушли на перерыв.

Сравнять шансы на некоторое время удалось полузащитнику «Арсенала» Кантемиру Берхамову. Гол в ворота Андрея Лунева он забил на 56-й минуте.

Преимущество «Зениту» вернул Себастьян Дриусси. Футболист на 65-й минуте реализовал пенальти. Лидерство сине-бело-голубых укрепил Олег Шатов.

По итогам девяти матчей «Зенит» возглавил турнирную таблицу. В активе команды 20 очков. Следом идут «Краснодар» и «Ростов». Обе команды провели по восемь встреч и набрали по 17 баллов.