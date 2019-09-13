Дриусси вернул «Зениту» лидерство в матче с «Арсеналом»

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси забил гол в матче с тульским «Арсеналом». Таким образом, сине-бело-голубые вновь вышли вперед.

Счет на табло — 2:1. Дриусси вернул лидерство команде на 65-й минуте. Футболист реализовал пенальти после того, как «Арсенал» был наказан за нарушение Максима Володько.

Команды встретились в рамках девятого тура чемпионата России по футболу на «Газпром Арене» в Петербурге. После первого тайма в счете лидировал «Зенит» . Голом отметился Артем Дзюба на пятой минуте.

Сравнять счет удалось Кантемиру Берхамову. Тульский полузащитник пробил угол ворот Андрея Лунева на 56-й минуте. Преимущество «Зениту» вернул Дриусси.

Напомним, «Зенит» делит лидерство в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом». Каждая из команд набрала по 17 очков. «Арсенал» занимает седьмое место, набрав 13 баллов.

В эти минуты в Петербурге также проходит хоккейный матч между СКА и ЦСКА. В армейском дерби после второго тайма ведут москвичи.