СКА уступает ЦСКА после второго периода

СКА и ЦСКА встретились в Петербурге. Фото: ХК "СКА"

СКА и ЦСКА встретились в Петербурге. Фото: ХК "СКА"

Петербургский СКА и московский ЦСКА встретились 13 сентября в рамках регулярного чемпионата КХЛ. По завершению второго периода в счете уступают «армейцы с Невы».

Встреча проходит в «Ледовом дворце» в Петербурге. После двух периодов счет на табло — 2:0 в пользу московской команды.

Шайбой в первом периоде отметился Антон Слепышев. Ворота хозяев он пробил с передачи Богдана Киселевича. Лидерство московских армейцев укрепил Константин Окулов, реализовав большинство.

Игроки СКА дважды были наказаны малым штрафом. Две минуты получил Сергей Плотников, задержавший соперника клюшкой. Посидеть на скамейке также успел Ярослав Дыбленко.

Напомним, что первую домашнюю встречу в этом сезоне СКА завершил победой со счетом 4:2. На лед против «армейцев» вышли хоккеисты «Сибири». Встреча состоялась 10 сентября.