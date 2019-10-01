Пугачевой наскучил кающийся из-за пьяного концерта Билан

Примадонна сделала певцу замечание публично.

Об этом стало известно сегодня, 1 октября. Алла Пугачева прокомментировала пост Димы Билана в Instagram-аккаунте. В нем певец в очередной раз извинился перед жителями Самары. Он выложил фотографию с бесплатного концерта и написал, что понял жизненный урок и поблагодарил людей за благосклонность.

«Я хочу перевернуть эту страницу и взять все самые необходимые уроки из этой истории для себя»,

— подытожил артист.

Подписчики в восторге от того, каким добрым оказался Дима Билан. А вот Алла Пугачева устала наблюдать за публичными покаяниями певца. Она уверена, что «уничижение паче гордыни». Примадонна попросила прекратить все. Дима Билан согласился с коллегой и обещал перевернуть страницу и жить дальше.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Дима Билан бесплатно спел для самарцев после «пьяного концерта». Певец также отправился в студию инклюзивного творчество, воспитанником которого подарил сертификат на установку особенной детской площадки.