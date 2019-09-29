Дима Билан бесплатно спел для самарцев после «пьяного концерта»

Певец также отправился в студию инклюзивного творчество, воспитанником которого подарил сертификат на установку особенной детской площадки.

Мероприятие состоялось 29 сентября в Самаре. О своем извинение певец Дима Билан отчитался в своем Instagram-аккаунте. Он поблагодарил жителей Самары за тот важный урок, который они ему преподнесли – теперь звезда вряд ли будет пить, особенно перед важными выступлениями. Известно, что концерт был бесплатный и любой желающий мог послушать Диму Билану. Горожане оценили широкий жест и заявили, что прощают его – по крайней мере, такой вывод можно сделать, просматривая восторженные комментарии в социальных сетях. Этим концертом все остались довольны.

Также в качестве извинительного презента Дима Билан преподнес детскую площадку и оборудование для областной детской клинической больнице. Певец встретился с особенными детками, сфотографировался с ними и спел для них любимые песни.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Иван Ургант посмеялся над пьяным Димой Биланом.