Пятеро первоклашек отравились в школе Московского района

Юные петербуржцы не могут посещать занятия из-за плохого самочувствия.

Об этом стало известно 1 октября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на слова одной из родительниц. Она рассказала, что ее ребенок учится в школе Московского района. Дочка поела в столовой, после чего ей стало плохо. У девочки диагностировали дизентерию еще 22 сентября. Сильные боли в кишечнике, бессонные ночи, рвота и прочие тревожные симптомы дали о себе знать спустя два дня. Женщина уверена, что виноваты наггетсы, которые ребенок съел на обед. Дело в том, что дети сходятся во мнении, будто у них был неприятный вкус.

Та же проблема настигла еще четверых школьников, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора. Всех детей отстранили на время от занятий из-за плохого самочувствия.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что суд оштрафовал Chorizo pizza, где отравилась семья, на 40 тысяч.