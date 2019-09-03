Суд оштрафовал Chorizo pizza, где отравилась семья, на 40 тысяч

Компания ООО «Стрит Фуд» заплатит штраф 40 тыс. рублей после того, как в кафе Chorizo pizza отравилась семья. К такому решению пришел Петроградский районный суд Петербурга.

Суд установил, что в пиццерии был допущен ряд нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В частности, на кухне пересекались готовая продукция и потоки сырья, не проводилась дезинфекция всей посуды и столовых приборов, отсутствовал специально оборудованный цех для приготовления определенных блюд. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Представители ООО «Стрит Фуд» вину признали и сообщили, что принимают меры по устранению нарушений. Сейчас в здании Chorizo pizza ведется ремонт. Кафе в настоящее время закрыто.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что целая семья почувствовала себя плохо после обеда в Chorizo pizza. Все они пробовали тирамису.