Пиццерия, где отравилась семья, временно закроют в Петербурге

До этого все предполагали, что люди отравились из-за сальмонеллеза, но возбудителей при проверке не обнаружили.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. С проверкой в пиццерию Chorizo pizza отправились после публикаций в ряде СМИ.

Утверждалось, что целая семья почувствовала себя плохо после того, как съели в заведении на улице Академика Павлова тирамису. Ведомство обнаружило несколько нарушений – в том числе несоблюдение дезинфекционного режима. Это и могло стать причиной отравления.

На данный момент приняли решение закрыть пиццерию Chorizo pizza. Окончательный вердикт вынесет Петроградский районный суд.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в ресторане Санкт-Петербурга, где отравились китайцы, нашли тараканов. В субботу после его посещения 16 человек обратились за медицинской помощью — 15 из них попали в больницу.