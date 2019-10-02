Заключенный избил инспектора в СИЗО и получил еще один срок

Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении заключенного, который обвиняется в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, с применением насилия.

Суд установил, что обвиняемый, являясь следственно-арестованным в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1, находясь в галерее 4-го луча на 4 этаже 12 отделения 2 режимного корпуса, осознавая, что совершает посягательство на нормальную деятельность учреждения, не подчинился законным требованиям инспектора К. о прекращении нарушения режима содержания, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Уточняется, что он нанес не менее двух ударов рукой в область головы, от которых инспектор упал на пол, ударившись головой о дверь камеры.

Обвиняемый вину признал, пояснил, что по окончании ежедневной прогулки, поднимаясь на этаж, он отклонился от маршрута движения, дождался на лестничном пролете лиц, содержащихся в соседней с ним камере, и стал следовать за ними. На замечание инспектора ответи грубой нецензурной бранью.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца в ИК строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на сотрудников СИЗО «Кресты-1» подали иск после рассказа о пытках в тюрьме.