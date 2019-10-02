Боярский дерзко ответил на замечания о нарушении ПДД

Народный артист России, певец, актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал ситуацию с парковкой своей иномарки на встречной полосе на Невском проспекте.

Жители Петербурга пожаловались на Боярского, нарушившего правила дорожного движения в центре Петербурга 1 октября. Очевидцы писали, что артист за рулем автомобиля Mercedes пересек двойную сплошную и припарковался на встречной полосе Невского проспекта на пересечении с Большой Конюшенной улицей.

Позже Боярский рассказал журналистам «Фонтанки», что автомобиль действительно принадлежит ему, однако в этот день он не проезжал мимо этого места, но по факту там «бывал».

«А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас», — заявил артист, закончив разговор.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ГИБДД заинтересовалось сообщениями о грубом нарушении ПДД Боярским.