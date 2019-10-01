ГИБДД заинтересовалось сообщениями о грубом нарушении ПДД Боярским

Очевидцы почти уверены, что из автомобиля выходил актер. Он оставил транспортное средство на встречке и ушел куда-то.

Об этом стало известно сегодня, 1 октября. На наглый поступок Михаила Боярского пожаловались пользователи социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург». Они написали, что Mercedes пересек две сплошные, а затем остановился на встречной полосе Невского проспекта. Затем из иномарки вышел человек очень похожий на актера – большинство уверены на 100%, что это был именно Михаил Боярский.

В ГИБДД заявили, что разберутся в обстоятельствах инцидента. Они начали проверку, чтобы выяснить, кому принадлежит машина.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Боярский пожаловался на отсутствие лифта в Исаакиевском соборе. Боярский добавил, что подняться по ступеням не составит труда для молодежи. Для них это будет испытанием на выносливость.