Боярский пожаловался на отсутствие лифта в Исаакиевском соборе

Боярский пожаловался на отсутствие лифта в Исаакиевском соборе
Михаил Боярский. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Актер Михаил Боярский посетовал на то, что в центре Петербурга отсутствует доступная смотровая площадка. Для того, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета, необходимо преодолеть 562 ступени Исаакиевского собора.

«Конечно, есть Исаакиевский собор, но там нет лифта, а подниматься на его вершину по ступеням затруднительно. Вот на Эйфелевой башне, например, лифт есть», — сказал он.

Боярский добавил, что подняться по ступеням не составит труда для молодежи. Для них это будет испытанием на выносливость.

О красотах Петербурга артист вспомнил на портале welcome2020.ru, где составил подборку мест для болельщиков Евро-2020. Боярский отметил, что гости города должны побывать в Эрмитаже, Михайловском саду, Казанском соборе, на Поцелуевом мосту, в Мариинском театре, прогуляться по набережной Мойки и отдохнуть на барной улице Рубинштейна.

Ранее мнением о том, что должны увидеть гости Евро-2020 в Петербурге, поделился музыкант Александр Розенбаум.

Евро 2020 Исаакиевский собор лифт михаил боярский новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ботаническом саду в выходные пройдет экофестиваль «НеобыЧАЙный сад»
Спасать инопланетян из Зоны 51 пришли более двух тысяч человек
Пожар в торговом центре во Владивостоке разгорелся до тысячи квадратов
Первокурсники Петербурга выйдут на парад студенчества
Боярский пожаловался на отсутствие лифта в Исаакиевском соборе
Укус комара стал смертельным для американца
Женщина незаконно ввозила из России в Финляндию волков
В Петербурге Даниил Медведев одержал верх над Андреем Рублевым