Боярский пожаловался на отсутствие лифта в Исаакиевском соборе

Актер Михаил Боярский посетовал на то, что в центре Петербурга отсутствует доступная смотровая площадка. Для того, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета, необходимо преодолеть 562 ступени Исаакиевского собора.

«Конечно, есть Исаакиевский собор, но там нет лифта, а подниматься на его вершину по ступеням затруднительно. Вот на Эйфелевой башне, например, лифт есть», — сказал он.

Боярский добавил, что подняться по ступеням не составит труда для молодежи. Для них это будет испытанием на выносливость.

О красотах Петербурга артист вспомнил на портале welcome2020.ru, где составил подборку мест для болельщиков Евро-2020. Боярский отметил, что гости города должны побывать в Эрмитаже, Михайловском саду, Казанском соборе, на Поцелуевом мосту, в Мариинском театре, прогуляться по набережной Мойки и отдохнуть на барной улице Рубинштейна.

Ранее мнением о том, что должны увидеть гости Евро-2020 в Петербурге, поделился музыкант Александр Розенбаум.