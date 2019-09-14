Розенбаум рассказал, что должны увидеть гости Евро-2020 в Петербурге

Музыкант Александр Розенбаум рассказал, в чем значимость проведения Евро-2020 в Петербурге и дал советы болельщикам о том, что стоит увидеть в городе.

Чем больше Петербург становится центром притяжения в различных областях, тем больше дивидендов и радостей он получает, считает Александр Розенбаум. Речь идет о мировых чемпионатах, экономическом форуме и переезде штаб-квартиры «Газпрома».

«Ленинграду очень много принесло все международное, что происходит в городе, то, чего не было до Путина», — сказал Розенбаум в интервью порталу welcome2020.ru.

Своим любимом местом и временем в Петербурге музыкант назвал Крюков канал в 10-11 часов вечера, когда в город приходят белые ночи. Однако гостям Евро-2020 он посоветовал в первую очередь посетить «золотой треугольник» — Мойка, Спас-на-Крови и Казанский собор. А также посмотреть на Дворцовую набережную, Петропавловскую крепость и Стрелку Васильевского острова с разных сторон.

«Пусть постоит на Дворцовой набережной и посмотрит на Стрелку с одной стороны, на Петропавловку с другой. Потом пусть перейдет на Стрелку, чтобы оттуда смотреть на Петропавловскую…», — отметил Розенбаум.

ЕВРО-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в двенадцати городах стран-членов УЕФА. Петербург примет четыре матча чемпионата: три встречи группового этапа и четвертьфинал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что готовность Петербурга к Евро-2020 проверила делегация УЕФА.