Делегация УЕФА довольна готовностью Петербурга к Евро-2020

Делегация УЕФА довольна готовностью Петербурга к Евро-2020
"Газпром Арена" почти готова к матчам. Фото: Gazeta.SPb

На «Газпром Арене» собираются провести четыре матча финального тура.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. Новостями поделились в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова. В Санкт-Петербург приезжала делегация УЕФА, которой показали стадион на Крестовском острове и рассказали об уровне готовности площадки к важному спортивному событию. Специалисты остались довольны – им понравилась «Газпром Арена», уровень благоустроенности и инфраструктуры. Они покинут Северную столицу только 12 сентября.

Напоминаем, о ситуации с объектом положительно высказывался также Андреас Шар.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что более 80 экспертов УЕФА в сентябре проверят готовность Петербурга к ЕВРО-2020.

«К нему (ЕВРО-2020 — прим. ред.) будет приковано самое пристальное внимание российской и мировой общественности. Поэтому никаких мелочей в процессе подготовки к турниру для нас существовать не должно», — отметил Кириллов.

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