Более 80 экспертов УЕФА в сентябре проверят готовность Петербурга к ЕВРО-2020

Заседание организационного комитета по подготовке Петербурга к Чемпионату Европы по футболу 2020 года. Фото: gov.spb.ru

Заседание организационного комитета по подготовке Петербурга к Чемпионату Европы по футболу 2020 года. Фото: gov.spb.ru

Официальная делегация УЕФА, в состав которой войдут более 80 экспертов, посетит Петербург 9 сентября. Об этом рассказал вице-губернатор Владимир Кириллов на заседании, посвященном подготовке к ЕВРО-2020.

Этот инспекционный визит станет четвертым по счету и самым масштабным из всех прошедших. Членам делегации УЕФА предстоит оценить готовность Петербурга к Чемпионату Европы по футболу 2020 года.

«К нему (ЕВРО-2020 — прим. ред.) будет приковано самое пристальное внимание российской и мировой общественности. Поэтому никаких мелочей в процессе подготовки к турниру для нас существовать не должно», — отметил Кириллов.

На заседании рассмотрели вопросы финансирования мероприятий Чемпионата, подготовку спортивных объектов, организацию работы Зоны болельщиков и другие вопросы.

Одной из тем стала подготовка к матчу между сборными России и Бельгии. Команды встретятся в рамках квалификационного отбора на ЕВРО-2020 в Петербурге 16 ноября.

ЕВРО-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран-членов УЕФА. Петербург примет четыре матча чемпионата: три встречи в рамках группового этапа и четвертьфинал.