МКБ поддержал риэлторов Санкт-Петербурга

Московский кредитный банк (МКБ) стал спонсором ежегодной интернет-премии WEB REALTOR Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Игорь Селезнев, начальник управления ипотечного кредитования МКБ, представил участникам программу автоматизации ипотечного процесса и рассказал, как поставить ипотеку на поток. «Мы считаем Санкт-Петербург регионом с большим потенциалом для развития ипотеки. Учитывая, что значимость персонального клиентского сервиса здесь невероятно высока, сотрудничество с Ассоциацией риэлторов становится особенно актуальным. При этом мы выступаем за цифровизацию продукта, которая позволит автоматизировать все внутренние процессы, чтобы получение ипотеки для клиента было быстрым и легким», — рассказал Игорь Селезнев.

«МКБ – первый банк, который вступил в Ассоциацию риэлторов Санкт-Петербурга и ЛО. Это наш стратегический партнёр, с которым мы надеемся на долгосрочное сотрудничество»,

— отметил Игорь Горский, президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и ЛО.

МКБ также наградил победителей номинаций «Лучший сайт апарт-отеля» и «Лучшая страничка риэлтора в социальных сетях». Призёры получили от МКБ сертификат на платежное кольцо и премиальную «Москарту BLACK».

Интернет-премия WEB REALTOR учреждена в 2007 году с целью выявления лучших и эффективных сайтов в сфере недвижимости. Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга является крупнейшим общественным объединением региона, куда входит 120 компаний и 14,5 тысяч человек.

Среди номинаций премии в этом году были представлены: лучший сайт агентства недвижимости, лучший корпоративный аккаунт агентства в социальных сетях, лучший сайт строительной компании, лучший сайт апарт-отеля, самое вирусное видео на рынке недвижимости, лучший видеоблогер-риэлтор из Петербурга и другие.