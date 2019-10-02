Мужчина с перцовым баллончиком ограбил водителя «ВАЗ-2107» и его пассажирку

Мужчина с перцовым баллончиком ограбил водителя «ВАЗ-2107» и его пассажирку
Все произошло в четыре утра 1 октября возле дома 6 по Крестьянскому переулку. Фото: Google.Карты

Правоохранители Петроградского района возбудили уголовное дело по факту грабежа, совершенного ночью 1 октября на Крестьянском переулке.

Как стало известно GazetaSPb, все произошло в четыре утра 1 октября возле дома 6 по Крестьянскому переулку в Петроградском районе Петербурга. Неизвестный подошел к автомобилю «ВАЗ-2107» и, распылив в лицо 24-летнему водителю перцовый балончик, украл у него и его 19-летней пассажирки два мобильных телефона, после чего скрылся с места происшествия. Общая сумма ущерба оценивается в 87 тысяч рублей.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Злоумышленник разыскивается, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербуржец обрызгал продавца перцовым баллончиком, чтобы не платить за банку пива.

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