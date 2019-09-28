Петербуржец обрызгал продавца перцовым баллончиком, чтобы не платить за банку пива

Сотрудники полиции задержали петербуржца, подозреваемого в распылении перцового баллончика в лицо продавцу и похищении товара.

Разбойный инцидент произошел в пятницу днем, 27 сентября, в сетевой магазине на проспекте Энгельса. Злоумышленник брызнул из баллончика в 48-летнего продавца-кассира. Из магазина он унес только банку пива.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в результате розыска полицейские задержали подозреваемого в преступлении у дома №9 по ул. Дрезденской. Им оказался 45-летний безработный мужчина.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

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