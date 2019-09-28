Пьяный водитель начал угрожать петербуржцу пистолетом

Пьяный водитель начал угрожать петербуржцу пистолетом
Полиция устанавливает местонахождение мужчины. Фото: pixabay

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов изучают детали дорожного конфликта. Один из участников угрожал убийством.

Инцидент произошел в пятницу, 27 сентября, на улице Маршала Казакова. Водитель автомобиля Mercedes, находясь в нетрезвом виде, начал угрожать гражданину предметом, похожим на пистолет. Кроме того пьяный мужчина сопровождал свои действия угрозами.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сотрудники полиции установили личность владельца иномарки, а вот сам он скрылся.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту случившегося и разыскивают злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно-транспортном происшествии на улице Тельмана. Водители столкнулись сегодня утром.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пистолет угрозы
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