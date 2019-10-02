Шторм снес в Петербурге 17 деревьев

На Петербург обрушился шторм «Мортимер». Сильный ветер повалил 17 деревьев в черте города.

Большая часть случаев пришлась на Курортный район. Ветер с залива снес 10 деревьев, рассказали в комитете по благоустройству.

В Приморском районе не выстояли против шторма три дерева. Падения также зафиксированы в Выборгском, Московском и Красносельском районах. Их падение не нанесло ущерба.

Все деревья были оперативно Их падение не нанесло ущерба. и вывезены. В комитете по благоустройству выразили надежду на то, что подобных случаев больше не будет.

«Сейчас нет сильного ветра. И хотелось бы, чтобы статистика не увеличилась», — сообщили Gazeta.SPb в комитет по благоустройству.

Петербургские сады, которые закрывали на время шторма, вновь работают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из-за шторма уровень воды в Финском заливе поднялся почти на 1 метр.