Из-за шторма уровень воды в Финском заливе поднялся на 1 метр

Если в заливе вода понемногу опускается, то Нева все еще неспокойна. Фото: http://spun.fkpkzs.ru/

Если в заливе вода понемногу опускается, то Нева все еще неспокойна. Фото: http://spun.fkpkzs.ru/

Шторм из Баренцева моря, пришедший в Северную столицу, поднял уровень воды в Финском заливе больше чем на 90 сантиметров.

На данный момент рост уровня воды наблюдается также в Неве и Невской губе. Нагрянувший с севера шторм принес с собой ливни, порывистый ветер и большую волну, что также поспособствовало поднятию уровня воды. Перекрыли не только петербургскую дамбу, но и городские сады из-за угрозы падения деревьев. Среди них Таврический сад, Екатерининский сквер, сквер Старовойтовой и многие другие.

В Неве на данный момент вода выше 87 см от уровня, уровень воды в Финском заливе стал ниже, опустившись до 74 сантиметров.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жители разных районов Северной столицы делятся последствиями урагана в Сети и впечатлениями от бушевавшей в городе непогоды.