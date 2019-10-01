Петербуржцы обсуждают в Сети последствия урагана

Петербуржцы обсуждают в Сети последствия урагана
"Московский район" - подписала снимок жительница. Фото: https://vk.com/spb_today

Сегодня, 1 октября, по Петербургу прошелся ураганный ветер вместе с ливневыми дождями, местами даже выпал град. Жители города, ставшие очевидцами непогоды, делятся впечатлениями в Сети.

Активное обсуждение проходит в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Началом послужила публикация видео, на котором житель Фрунзенского района демонстрирует сильный град, стучащий по подоконнику. В комментариях стали делиться последствиями катаклизмов и другие пользователи сети. Так, появилось фото огромной тучи, надвигающейся на Комендантский проспект. Московский район непогода также не обошла стороной: крупный град на подоконнике почти образовал «сугроб».

Однако, в то же время некоторые участники группы удивляются сообщениям об урагане и выкладывают фото ясного неба, как, например, в Купчино, на Ленинском проспекте и в Кировском районе города.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о предупреждении МЧС, что на Петербург надвигается ветер со скоростью до 24 м/с.

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