Петербуржцы обсуждают в Сети последствия урагана

Сегодня, 1 октября, по Петербургу прошелся ураганный ветер вместе с ливневыми дождями, местами даже выпал град. Жители города, ставшие очевидцами непогоды, делятся впечатлениями в Сети.

Активное обсуждение проходит в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Началом послужила публикация видео, на котором житель Фрунзенского района демонстрирует сильный град, стучащий по подоконнику. В комментариях стали делиться последствиями катаклизмов и другие пользователи сети. Так, появилось фото огромной тучи, надвигающейся на Комендантский проспект. Московский район непогода также не обошла стороной: крупный град на подоконнике почти образовал «сугроб».

Однако, в то же время некоторые участники группы удивляются сообщениям об урагане и выкладывают фото ясного неба, как, например, в Купчино, на Ленинском проспекте и в Кировском районе города.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о предупреждении МЧС, что на Петербург надвигается ветер со скоростью до 24 м/с.