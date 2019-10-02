В Петербурге Toyota вылетела на тротуар и сбила пешеходов

Днем 2 октября на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы произошло ДТП с участием Toyota и BMW.

После столкновения Toyota вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов, сообщили очевидцы в соцсетях.

В итоге один из пострадавших был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

«Видел одну женщину, лежащей в метре от машины, много машин скорой помощи и полиции», — рассказали очевидцы произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в результате аварии на Кольцевой автодороге возле съезда на Софийскую улицу пострадавшим понадобилась помощь реанимобиля и санавиации.