В Петербурге Toyota вылетела на тротуар и сбила пешеходов

В Петербурге Toyota вылетела на тротуар и сбила пешеходов
Есть пострадавшие. Фото: vk.com/spb_today

Днем 2 октября на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы произошло ДТП с участием Toyota и BMW.

После столкновения Toyota вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов, сообщили очевидцы в соцсетях.

В итоге один из пострадавших был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

«Видел одну женщину, лежащей в метре от машины, много машин скорой помощи и полиции», — рассказали очевидцы произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в результате аварии на Кольцевой автодороге возле съезда на Софийскую улицу пострадавшим понадобилась помощь реанимобиля и санавиации.

дтп
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