Из-за ДТП на КАД приехали скорая и санавиация

По словам очевидца, у автомобилей нет сильных повреждений. Фото: https://vk.com/spb_today

По словам очевидца, у автомобилей нет сильных повреждений. Фото: https://vk.com/spb_today

В результате аварии на Кольцевой автодороге возле съезда на Софийскую улицу пострадавшим понадобилась помощь реанимобиля и санавиации.

О дорожно-транспортном происшествии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Участниками аварии стали Renault Logan и Hyundai Solaris. «Рено», не справившись с управлением, влетел в отбойник, в следствие чего задел «Хёндай».

Проезжавшие мимо врачи остановились, чтобы оказать первую помощь. Затем на место происшествия прибыл вертолет санавиации и реанимобиль. Однако транспортировать пострадавшего на вертолете не стали, его увезли на машине реанимации. Количество пострадавших и их состояние не уточняется.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о трагическом ДТП на Волхонском шоссе, в результате которого водитель иномарки сгорел в автомобиле заживо.