Операторов 5G обяжут перейти на отечественные серверы

Для развертывания сетей 5G в России операторов обяжут использовать только российские серверы с доверенной электроникой.

Пока таких технологий в России нет.

Согласно «дорожной карте», уже в 2021 году сети 5G должны появиться минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024-м — в десяти.

Проблемы при внедрении сетей нового поколения могут быть связаны с аппаратурой. В России серверов, которые требуются в соответствии с «дорожной картой», просто не производят.

Решить проблему предлагалось с помощью кооперации с зарубежными компаниями — китайской Huawei, финской Nokia, американской Cisco и другие, сообщает РБК.

Отдавать деньги (всего на создание сетей 5G планируется потратить 650 млрд руб.) зарубежным разработчикам в правительстве не захотели.

«Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги или значительная их часть были отданы зарубежным вендорам — поставщикам оборудования», — заявил вице-премьер Максим Акимов.

Частично под требования «дорожной карты» подходят серверы на базе отечественного процессора «Эльбрус». Этот бренд, хоть и российский, по факту производит оборудование на Тайване — в России нет заводов по созданию сложной микроэлектроники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что интернет пятого поколения может появиться в России уже через 2 года. Зоны использования сетей пятого поколения сначала появятся в Петербурге, Москве и Казани.