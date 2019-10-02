Бизнес завтрак клуба «Свое дело» посвятят развитию ритейла

Бизнес завтрак клуба «Свое дело» посвятят развитию ритейла
Мелкие розничные магазины порой не выдерживают конкуренцию с крупными торговыми сетями. Фото: Pixabay

Деловой завтрак, посвященный технологиям построения локального бренда в ритейле, пройдет 29 октября. Гость мероприятия – совладелец ТД «Реалъ» Александром Мышинский. Сейчас в торговую сеть входят 62 магазина с оборотом более 4 млрд рублей. В сети «Реалъ» совершают покупки порядка 300 тысяч человек в месяц.

Организатор бизнес-завтрака Деловой клуб «Свое Дело» , информационное сопровождение мероприятия обеспечит Медиасиндикат, куда входят ведущие онлайн-СМИ Петербурга (аудитория 15 млн просмотров в месяц). Среди них Gazeta.SPb, Мойка78, АБН (Агентство Бизнес Новостей), Neva.Today. Подробнее о Медиасикате читайте тут.

Александр Мышинский на бизнес-завтраке клуба «Свое дело», который пройдет 29 октября в ресторане «Парк Джузеппе» расскажет о способах выживания на рынке ритейла России, особенностях закупки товаров сетевыми магазинами, даст прогноз развития отрасли на ближайшее время.

Регистрация на мероприятие тут

Вступить в клуб «Свое дело»: Менеджер проектов Яриневич Дарья почта: reklama@mediasyndicate.ru тел. офис.: 8 (812) 627-21-84 мобильный.: 8 (987) 750-78-36

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