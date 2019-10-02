В Петербурге офицеров признали виновными в похищении денег Минобороны

Сотрудникам военной академии МТО удалось присвоить 5,2 миллиона рублей из средств ведомства.

Об этом стало известно сегодня, 2 октября. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. В хищении 5,3 миллионов рублей признали виновными сотрудников Военной академии МТО — майора Сергея Максимова, старшего лейтенанта Андрея Зырина, Ирину Зырину, Павла Клименко и Кирилла Летягина. Самый большой срок получил Зырин – он отсидит в тюрьме три года, остальные выйдут на свободу быстрее. Максимову же предстоит выплатить штраф – 200 тысяч рублей.

В ходе расследования установили, что осужденные по предварительному сговору делали все, чтобы определенная частная компания получала госконтракты. Таким образом они похитили 5,3 миллиона рублей, принадлежащие Министерству обороны.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что замглавы «Аэрофлота» подозревают в хищении 250 млн.