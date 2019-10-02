Замглавы «Аэрофлота» подозревают в хищении 250 млн

Замглавы &#171;Аэрофлота&#187; подозревают в хищении 250 млн
Подозреваемого хотят отправить за решетку на 2 месяца. Фото: https://pixabay.com

Он делал вид, что оплачивает услуги адвокатов, но на самом деле тратил деньги на собственные нужды.

Об этом стало известно сегодня, 2 октября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на Басманный суд. Заместитель гендиректора «Аэрофлота» Владимир Александров обвиняется в хищении крупной суммы. В преступлении также могут быть замешаны экс-директор юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова и адвокаты подмосковной коллегии «Ваш адвокатский партнер» Александр Сливко и Дина Кибец.

По предварительным данным, Александров заявил, что заключил четыре контракта с адвокатами, которыми якобы выплатил 250 миллионов рублей. На самом деле всю необходимую работу проделывали сотрудники «Аэрофлота», а куда девались деньги – остается только догадываться.

Следователи хотят, чтобы подозреваемого арестовали на два месяца.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге женщина предстанет перед судом за неоднократную продажу алкоголя детям.

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