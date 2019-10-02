В Петербурге женщина предстанет перед судом за неоднократную продажу алкоголя детям

Статьей предусмотрены исправительные работы до одного года. Фото: unsplash.com

Статьей предусмотрены исправительные работы до одного года. Фото: unsplash.com

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении иностранной гражданки за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним.

Как сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре, женщина уже была привлечена к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним и подвергнута наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, а также предупреждена об уголовной ответственности в случае повторного совершения правонарушения.

Однако после она снова продала алкоголь детям, за что была привлечена к уголовной ответственности.

Уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции) направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за продажу алкоголя подросткам в Петербурге и Ленобласти выписали штрафы на 16 млн.