За продажу алкоголя подросткам в Петербурге и Ленобласти выписали штрафы на 16 млн

В Петербурге и Ленобласти в 2019 году поймано на 20% меньше подростков в состоянии алкогольного опьянения. Количество их, тем не менее, все еще внушительное.

Среди пойманных более тысячи детей младше 16 лет, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу и области.

За продажу алкоголя несовершеннолетним составлено 865 административных протоколов и взыскано штрафов более чем на 16 млн рублей. Некоторые из магазинов были пойманы на нарушение повторно, что повлекло возбуждение 25 уголовных дел по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»

Зачастую подростки растут в семьях, где злоупотребляют алкоголем. Некоторые из родителей и опекунов сами вовлекают несовершеннолетних в употребление спиртного. Правоохранителями выявлено 280 таких случаев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект, который позволит региональным властям запретить продажу алкоголя в общепитах, расположенных в жилых домах.