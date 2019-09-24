Госдума поддержала законопроект о запрете на продажу алкоголя в жилых домах

Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект, который позволит региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в общепитах, расположенных в жилых домах. Решение об этом будет приниматься собственниками квартир.

Инициатива дает субъектам РФ право устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя. Полный запрет на торговлю алкоголя может быть введен на основе решения общего собрания собственников помещений в жилых домах.

Законопроект направлен против так называемых наливаек, сообщается на сайте Госдумы. Вокруг этих точек, как отметил депутат Сергей Жигарев, разрастается криминальная обстановка, что вызывает недовольство жильцов.

Документ также оговаривает введение нормы, согласно которой продажу алкоголя в общепитах, расположенных в жилых домах, разрешат, если площадь зала обслуживания составляет не менее 20 кв. метров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что несколько алкомаркетов в Ленобласти закрылись после введения антиалкогольного закона.