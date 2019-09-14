«Трезвый закон» в Ленобласти принес первые результаты

&#171;Трезвый закон&#187; в Ленобласти принес первые результаты
В Ленобласти закрылись сразу несколько алкомаркетов. Фото: pixabay

В Ленинградской области сразу несколько алкомаркетов закрылись после введения антиалкогольного закона.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко стал инициатором закона о запрете продажи алкоголя в торговых точках, которые находятся в одном здании с предприятиями общественного питания. Вступившие в силу с 31 мая нововведения начали давать свои плоды, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Некоторые торговые точки отказались самостоятельно, либо получили отказ в лицензии на торговлю алкоголем. В частности, среди магазинов, отказавшихся от продажи алкоголя — точки «РосАл24» в Мурино, Янино-1, Новогорелово и Осьмино, а также ООО «Пеликан» во Всеволожске.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в магазине на Рыбацком нашли алкоголь без лицензии на 180 тысяч. Прокуратура Невского района Петербурга выявила незаконный оборот алкоголя в магазине «Продукты Три Мушкетера» на Рыбацком проспекте.

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