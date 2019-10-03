Гражданин Узбекистана забил супругу до смерти в Невском районе

Сотрудники полиции Невского района задержали мужчину, который подозревается в убийстве жены. Все произошло в СНТ «Звездочка».

Как стало известно GazetaSPb, инцидент произошел в частном доме по 6-ой линии в садоводстве «Звездочка» в Невском районе Петербурга. Согласно данным правоохранительных органов, сообщение об убийстве женщины поступило в полицию в ночь на 3 октября.

На месте происшествия правоохранители нашли труп 42-летней гражданки Белоруссии, на ее теле зафиксированы множественные гематомы. По подозрению в жестоком убийстве был задержан 47-летний гражданин Узбекистана, не зарегистрированный на территории РФ.

Установлено, что вечером 1 октября семейная пара распивала на даче алкогольные напитки. В результате внезапно возникшей ссоры мужчина избил свою жену руками и ногами, она скончалась от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее GazetaSPb сообщала, что бывшая жена с новым приятелем избила супруга в Ленобласти.