Бывшая жена с новым приятелем избила супруга в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти женщина со знакомым избила бывшего супруга. Инцидент произошел в воскресенье, 29 сентября, на территории Невского лесопарка.

Мужчина рассказал, что бывшая жена была вместе со своим приятелем. Они избили гражданина руками, отобрали сумку и скрылись. В сумке находились мобильный телефон, банковская карта, ювелирные изделия и 150 рублей наличными.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сумма ущерба составила 36 тыс. 150 рублей. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали об обнаружении трупа в одном из водоемов Ленинградской области. К телу были примотаны куски бетона.