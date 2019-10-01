В водоеме Ленобласти нашли обмотанный скотчем труп

В водоеме Ленобласти нашли обмотанный скотчем труп
Тело было обмотано скотчем и проволокой. Фото: Pixabay

В поселке Войскорово в Ленобласти из водоема достали труп. Тело находилось в полиэтиленовом мешке, также там лежали «утяжелители».

Все произошло в водоеме около жилого дома на Полевой улице. В мешке оказался мужчина и куски бетона. Все было обмотано скотчем и проволокой.

Как стало известно GazetaSPb, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Личность погибшего не установлена.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании одного из мигрантов. Злоумышленник с земляком изнасиловали жительницу Северной столицы. Одного из них задержали, поиски второго продолжаются. Все произошло утром на Дачном проспекте.

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