Из частного дома в Тихвине вынесли украшения на сумму 158 тыс. рублей

Неизвестный проник в частный дом и совершил там хищение ювелирных изделий. Фото: Pixabay

Неизвестный проник в частный дом и совершил там хищение ювелирных изделий. Фото: Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов Тихвина проводят проверку по факту хищения ювелирных украшений из частного дома.

Как стало известно GazetaSPb, уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» было возбуждено сотрудниками правоохранительных органов по Тихвинскому району Ленинградской области.

С заявлением в полицию обратился 49-летний гражданин. Он рассказал, что неизвестный проник в частный дом по улице Шумилова в Тихвине и совершил там хищение ювелирных изделий. Общая сумма ущерба оценивается в 158,2 тысяч рублей.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

Ранее GazetaSPb сообщала, что велосипедист в маске и капюшоне ограбил ювелирный магазин в Гатчине. Мужчина угрожал охраннику пистолетом, так что ему удалось сбежать с места преступления.