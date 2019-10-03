Из частного дома в Тихвине вынесли украшения на сумму 158 тыс. рублей

Сотрудники правоохранительных органов Тихвина проводят проверку по факту хищения ювелирных украшений из частного дома.
Как стало известно GazetaSPb, уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» было возбуждено сотрудниками правоохранительных органов по Тихвинскому району Ленинградской области.
С заявлением в полицию обратился 49-летний гражданин. Он рассказал, что неизвестный проник в частный дом по улице Шумилова в Тихвине и совершил там хищение ювелирных изделий. Общая сумма ущерба оценивается в 158,2 тысяч рублей.
Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.
Ранее GazetaSPb сообщала, что велосипедист в маске и капюшоне ограбил ювелирный магазин в Гатчине. Мужчина угрожал охраннику пистолетом, так что ему удалось сбежать с места преступления.